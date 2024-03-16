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НГУ уничтожила российский танк и пехоту. Фото:
Гвардейцы из «Буревия» уничтожили российский танк и пехоту (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193396-gvardeycy-iz-bureviya-unichtojili-rossiyskiy-tank-i-pehotu-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Національної гвардії України знищили російську бронетехніку та особовий склад противника в ході відбиття штурму.
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Бійці бригади Національної гвардії «Буревій» на одній з ділянок фронту протистояли окупантам. Ворожий танк заїхав на позиції захисників й намагався їх захопити. Ворожа піхота зуміла прорватися в окопи. Про це командувач Нацгвардії України Олександр Півненко 16 березня повідомив у Telegram.
Однак українські гвардійці дали бій ворогу — знищили бронетехніку та піхоту російської армії. Кадри знищення ворога опублікували в мережі.
А бійці шостого загону Центр спеціального призначення НГУ «Омега» успішно відпрацювали по ворожому ретранслятору, який росіяни встановили на водонапірній башті й таким чином порушили технічну систему комунікації окупантів.
Нагадаємо, у районі Роботиного Запорізької області спецпризначенці «Омега» Нацгвардії зупинили ворожі танки, які прямували до їхніх позицій. Ворога зустріли щільним вогнем з гранатометів АТ-4 та Мk-19.
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