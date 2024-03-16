НГУ знищила російський танк та піхоту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193396-gvardiyci-z-bureviu-znyschyly-rosiyskyy-tank-ta-pihotu-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Національної гвардії України знищили російську бронетехніку та особовий склад противника в ході відбиття штурму.

.

Бійці бригади Національної гвардії «Буревій» на одній з ділянок фронту протистояли окупантам. Ворожий танк заїхав на позиції захисників й намагався їх захопити. Ворожа піхота зуміла прорватися в окопи. Про це командувач Нацгвардії України Олександр Півненко 16 березня повідомив у Telegram.

Однак українські гвардійці дали бій ворогу — знищили бронетехніку та піхоту російської армії. Кадри знищення ворога опублікували в мережі.

А бійці шостого загону Центр спеціального призначення НГУ «Омега» успішно відпрацювали по ворожому ретранслятору, який росіяни встановили на водонапірній башті й таким чином порушили технічну систему комунікації окупантів.

Нагадаємо, у районі Роботиного Запорізької області спецпризначенці «Омега» Нацгвардії зупинили ворожі танки, які прямували до їхніх позицій. Ворога зустріли щільним вогнем з гранатометів АТ-4 та Мk-19.