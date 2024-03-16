Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
НГУ знищила російський танк та піхоту. Фото:

Гвардійці з «Буревію» знищили російський танк та піхоту (ВІДЕО)

16 бер 2024, 16:21
999

Військовослужбовці Національної гвардії України знищили російську бронетехніку та особовий склад противника в ході відбиття штурму.


.

Бійці бригади Національної гвардії «Буревій» на одній з ділянок фронту протистояли окупантам. Ворожий танк заїхав на позиції захисників й намагався їх захопити. Ворожа піхота зуміла прорватися в окопи. Про це командувач Нацгвардії України Олександр Півненко 16 березня повідомив у Telegram.

Однак українські гвардійці дали бій ворогу — знищили бронетехніку та піхоту російської армії. Кадри знищення ворога опублікували в мережі.

А бійці шостого загону Центр спеціального призначення НГУ «Омега» успішно відпрацювали по ворожому ретранслятору, який росіяни встановили на водонапірній башті й таким чином порушили технічну систему комунікації окупантів.

Нагадаємо, у районі Роботиного Запорізької області спецпризначенці «Омега» Нацгвардії зупинили ворожі танки, які прямували до їхніх позицій. Ворога зустріли щільним вогнем з гранатометів АТ-4 та Мk-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів