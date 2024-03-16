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Ракурс
Российскую авиабомбу обезвредили в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Полуторатонную российскую авиабомбу взорвали в Донецкой области (ВИДЕО)

16 мар 2024, 18:49
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Величезну російську авіаційну бомбу знешкодили в Донецькій області.


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Ворожу ФАБ-1500 з модулем керування УПМК вагою 1,5 тис. т впав на відкритій території в приватному житловому секторі. Однак російська бомба не вибухнула. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 16 березня повідомила у Facebook.

Небезпечний боєприпас був вилучений піротехніками ДСНС та знищений у спеціальному місці. Рятувальники наголосили, що при вибуху цього типу бомб уламки можуть вразити на відстані до 500 м.

Російську авіабомбу знешкодили на Донеччині. Фото: ДСНС

Російську авіабомбу знешкодили на Донеччині. Фото: ДСНС

Російську авіабомбу знешкодили на Донеччині. Фото: ДСНС

Російську авіабомбу знешкодили на Донеччині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 4 березня в Одеській області рятувальники знешкодили російську якірну міну. Її виявили на узбережжі Чорного моря, а знищили у безпечному місці.

Источник: Ракурс


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