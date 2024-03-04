Захисники України знищили міну на Одещині, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n192985-yakirnu-minu-znyschyly-syly-oborony-na-odeschyni-foto.html

Ракурс

На Одещині Сили оборони знищили якірну міну.

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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що невідомий предмет, котрий згодом був ідентифікований як якірна міна, виявили на узбережжі Чорного моря. Міну згодом знищили у безпечному місці.