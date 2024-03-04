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Захисники України знищили міну на Одещині, фото: Сили оборони півдня України
Якірну міну знищили Сили оборони на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192985-yakirnu-minu-znyschyly-syly-oborony-na-odeschyni-foto.htmlРакурс
На Одещині Сили оборони знищили якірну міну.
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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Зазначається, що невідомий предмет, котрий згодом був ідентифікований як якірна міна, виявили на узбережжі Чорного моря. Міну згодом знищили у безпечному місці.
Пам’ятайте. Якщо ви виявили невідомий предмет, який зовні нагадує боєприпас — в жодному разі не торкайтеся його! — наголошують у Силах оборони. Одразу телефонуйте на номер «101». Не наражайте себе та близьких на небезпеку.
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