Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України знищили міну на Одещині, фото: Сили оборони півдня України

Якірну міну знищили Сили оборони на Одещині (ФОТО)

4 бер 2024, 12:56
999

На Одещині Сили оборони знищили якірну міну.


.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що невідомий предмет, котрий згодом був ідентифікований як якірна міна, виявили на узбережжі Чорного моря. Міну згодом знищили у безпечному місці.

Пам’ятайте. Якщо ви виявили невідомий предмет, який зовні нагадує боєприпас — в жодному разі не торкайтеся його! — наголошують у Силах оборони. Одразу телефонуйте на номер «101». Не наражайте себе та близьких на небезпеку.

Захисники України знищили міну на Одещині, фото: Сили оборони півдня України

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів