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Защитники Украины уничтожили мину в Одесской области, фото: Силы обороны юга Украины

Якорную мину уничтожили Силы обороны в Одесской области (ФОТО)

4 мар 2024, 12:56
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На Одещині Сили оборони знищили якірну міну.


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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що невідомий предмет, котрий згодом був ідентифікований як якірна міна, виявили на узбережжі Чорного моря. Міну згодом знищили у безпечному місці.

Пам’ятайте. Якщо ви виявили невідомий предмет, який зовні нагадує боєприпас — в жодному разі не торкайтеся його! — наголошують у Силах оборони. Одразу телефонуйте на номер «101». Не наражайте себе та близьких на небезпеку.

Захисники України знищили міну на Одещині, фото: Сили оборони півдня України

Источник: Ракурс


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