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Защитники Украины уничтожили мину в Одесской области, фото: Силы обороны юга Украины
Якорную мину уничтожили Силы обороны в Одесской области (ФОТО)https://racurs.ua/n192985-yakornuu-minu-unichtojili-sily-oborony-v-odesskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Одещині Сили оборони знищили якірну міну.
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Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Зазначається, що невідомий предмет, котрий згодом був ідентифікований як якірна міна, виявили на узбережжі Чорного моря. Міну згодом знищили у безпечному місці.
Пам’ятайте. Якщо ви виявили невідомий предмет, який зовні нагадує боєприпас — в жодному разі не торкайтеся його! — наголошують у Силах оборони. Одразу телефонуйте на номер «101». Не наражайте себе та близьких на небезпеку.
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