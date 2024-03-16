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Російську авіабомбу знешкодили на Донеччині. Фото: ДСНС
Півторатонну російську авіабомбу підірвали на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193401-pivtoratonnu-rosiysku-aviabombu-pidirvaly-na-donechchyni-video.htmlРакурс
Величезну російську авіаційну бомбу знешкодили в Донецькій області.
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Ворожу ФАБ-1500 з модулем керування УПМК вагою 1,5 тис. т впав на відкритій території в приватному житловому секторі. Однак російська бомба не вибухнула. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 16 березня повідомила у Facebook.
Небезпечний боєприпас був вилучений піротехніками ДСНС та знищений у спеціальному місці. Рятувальники наголосили, що при вибуху цього типу бомб уламки можуть вразити на відстані до 500 м.
Нагадаємо, 4 березня в Одеській області рятувальники знешкодили російську якірну міну. Її виявили на узбережжі Чорного моря, а знищили у безпечному місці.
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