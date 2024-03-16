«Метеорит» сбросил тонну взрывчатки на головы оккупантов. Фото: ВСУ

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Ракурс

ЗСУ застосували установку розмінування УР-77 «Метеорит» проти ворога.

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У Луганській області бійці 48-ої Кам’янець-Подільської інженерної бригади вдарили по скупченню живої сили російських окупантів. На позиції окупантів вибухнула майже тонна вибухівки. Про це Командування Сил підтримки Збройних сил України 16 березня повідомило у Facebook.

Аналітик OSINTtechnical у соцмережі X визначив, що російська піхота була атакована біля населеного пункту Діброва на Луганщині.

Як відомо, УР-77 «Метеорит» — самохідна легкоброньована гусенична плаваюча установка, яка призначена в першу чергу для розмінування, однак її можна застосовувати і проти укріплень та навіть для ударів по будівлях. Маса вибухової речовини в одному заряді для УР-77 становить від 665 до 725 кг залежно від типу.

Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили три ворожі БТРи та понад три десятки окупантів на Авдіївському напрямку. По ворогах відпрацювали протитанкісти, артилеристи, рота ударних БПЛА та бойова машина піхоти «Бредлі».