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Ракурс
Последствия обстрелов Сум. Фото: Игорь Клименко в Telegram

Алгоритм работы экстренных служб проанализируют после удара врага по Одессе

16 мар 2024, 20:20
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Алгоритм роботи екстрених служб після російського обстрілу в Одесі проаналізують.


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Відповідне доручення дав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Цей алгоритм повинен враховувати оперативну обстановку. Про це глава МВС 16 березня написав у Telegram після сьогоднішнього візиту до Одеси.

Водночас дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку, — йдеться у повідомленні.

Також Клименко відвідав поранених й запевнив, що їм надається необхідна медична допомога. Ще є люди з важкими травмами, лікарі борються за їхні життя. Також з постраждалими працюють психологи та психіатри.

Нагадаємо, 15 березня армія рф спрямувала на Одесу дві балістичні ракети. Після першого прильоту виникла пожежа, яку прибули ліквідовувати рятувальники. Вони не лише боролися з вогнем, але й розбирали завали й шукали постраждалих. Саме тоді ворог й завдав підступного, другого удару.

Загинула 21 особа. Серед них — двоє рятувальників ДСНС, фельдшер та поліцейські. Також жертвами атаки стали колишній мер Сергій Тетюхін та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев.

Нардеп з «Голосу» Соломія Бобровська закликала українські спецслужби якнайшвидше виявити колаборантів та зрадників, які здали локацію і знали про можливе перебування ключових для Національної гвардії України та Головного управління Національної поліції військових.

Источник: Ракурс


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