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Последствия атаки по Славянскому НПЗ, скриншот видео
Беспилотники атаковали Славянский НПЗ в рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193411-bespilotniki-atakovali-slavyanskiy-npz-v-rf-video.htmlРакурс
У рф в ніч на сьогодні, 17 березня, безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод, розташований у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї.
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Про це повідомляють російські ЗМІ.
Російські пропагандисти стверджують, що безпілотники були «нейтралізовані», проте опубліковані місцевими жителями у соцмережах відео показують, що БПЛА завдали ударів по заводу.
Офіційно у рф заявили, що під час атаки загинула одна людина — померла від серцевого нападу. Після атаки на заводі також виникла пожежа, котру, як стверджується, уже загасили.
Таким чином, це вже десятий з початку року нафтопереробний завод в рф, по якому вдарили безпілотники.
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