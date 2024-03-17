Наслідки атаки по Слов’янському НПЗ, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n193411-bezpilotnyky-atakuvaly-slov-yanskyy-npz-u-rf-video.html

Ракурс

У рф в ніч на сьогодні, 17 березня, безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод, розташований у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російські пропагандисти стверджують, що безпілотники були «нейтралізовані», проте опубліковані місцевими жителями у соцмережах відео показують, що БПЛА завдали ударів по заводу.

Офіційно у рф заявили, що під час атаки загинула одна людина — померла від серцевого нападу. Після атаки на заводі також виникла пожежа, котру, як стверджується, уже загасили.

Таким чином, це вже десятий з початку року нафтопереробний завод в рф, по якому вдарили безпілотники.