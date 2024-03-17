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Ракурс
Наслідки атаки по Слов’янському НПЗ, фото: соціальні мережі

Безпілотники атакували Слов’янський НПЗ у рф (ВІДЕО)

17 бер 2024, 09:53
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У рф в ніч на сьогодні, 17 березня, безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод, розташований у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російські пропагандисти стверджують, що безпілотники були «нейтралізовані», проте опубліковані місцевими жителями у соцмережах відео показують, що БПЛА завдали ударів по заводу.

Офіційно у рф заявили, що під час атаки загинула одна людина — померла від серцевого нападу. Після атаки на заводі також виникла пожежа, котру, як стверджується, уже загасили.

Таким чином, це вже десятий з початку року нафтопереробний завод в рф, по якому вдарили безпілотники.

Джерело: Ракурс


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