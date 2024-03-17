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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Людмила Бирюкова

Россияне уничтожили центр поселка Великая Писаревка Сумской области (ФОТО)

17 мар 2024, 11:51
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Російські загарбники знищили центр прикордонного селища Велика Писарівка Сумської області.


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Про це сьогодні, 17 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.

Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію, — наголосила вона.

Бірюкова зазначила, що послуги й консультації щодо евакуації фахівці селищної ради надаватимуть в телефонному й онлайн-режимі.

Наслідки російського обстрілу, фото: Людмила Бірюкова

Вчора, 16 березня, прес-служба Нацполіції повідомляла, що лише за три дні у Великописарівській громаді евакуйовано 190 мешканців, з них 26 дітей.

Источник: Ракурс


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