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Наслідки російського обстрілу, фото: Людмила Бірюкова
Росіяни знищили центр селища Велика Писарівка на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193415-rosiyany-znyschyly-centr-selyscha-velyka-pysarivka-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знищили центр прикордонного селища Велика Писарівка Сумської області.
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Про це сьогодні, 17 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.
Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію, — наголосила вона.
Бірюкова зазначила, що послуги й консультації щодо евакуації фахівці селищної ради надаватимуть в телефонному й онлайн-режимі.
Вчора, 16 березня, прес-служба Нацполіції повідомляла, що лише за три дні у Великописарівській громаді евакуйовано 190 мешканців, з них 26 дітей.
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