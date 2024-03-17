ВСУ в ночь на 17 марта, отразили очередную атаку российских беспилотников, скриншот видео

https://racurs.ua/n193416-rabotu-sil-pvo-po-shahedam-pokazali-vozdushnye-sily-video.html

Ракурс

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео, котре показує роботу українських військових по російських безпілотниках на південному напрямку сьогодні, 17 березня.

.

І так — щоночі… Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу! — зазначив Олещук.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Сили оборони збили на півдні України 14 «шахедів».