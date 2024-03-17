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ВСУ в ночь на 17 марта, отразили очередную атаку российских беспилотников, скриншот видео
Работу сил ПВО по «шахедам» показали Воздушные силы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193416-rabotu-sil-pvo-po-shahedam-pokazali-vozdushnye-sily-video.htmlРакурс
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео, котре показує роботу українських військових по російських безпілотниках на південному напрямку сьогодні, 17 березня.
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І так — щоночі… Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу! — зазначив Олещук.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні Сили оборони збили на півдні України 14 «шахедів».
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