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Ракурс
ЗСУ в ніч на 17 березня, відбили чергову атаку російських безпілотників, скріншот відео

Роботу сил ППО по «шахедах» показали Повітряні сили (ВІДЕО)

17 бер 2024, 12:37
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Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео, котре показує роботу українських військових по російських безпілотниках на південному напрямку сьогодні, 17 березня.


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І так — щоночі… Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу! — зазначив Олещук.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Сили оборони збили на півдні України 14 «шахедів».

Джерело: Ракурс


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