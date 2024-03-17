ЗСУ в ніч на 17 березня, відбили чергову атаку російських безпілотників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193416-robotu-syl-ppo-po-shahedah-pokazaly-povitryani-syly-video.html

Ракурс

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео, котре показує роботу українських військових по російських безпілотниках на південному напрямку сьогодні, 17 березня.

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І так — щоночі… Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу! — зазначив Олещук.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Сили оборони збили на півдні України 14 «шахедів».