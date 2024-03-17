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Последствия российского ракетного удара по Черниговщине, фото: Национальная полиция
На Черниговщине российская ракета разрушила дом (ФОТО)https://racurs.ua/n193417-na-chernigovschine-rossiyskaya-raketa-razrushila-dom-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 березня, завдали ракетного удару по одному з сіл Чернігівської області.
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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Внаслідок російського обстрілу загорілися житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим жителям.
На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з оселі, яка вже палала. Чоловік, жінка та їхня 6-річна донька дивом вижили та не постраждали, — зазначають у поліції.
На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
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