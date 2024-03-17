Последствия российского удара по Никополю, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n193418-rossiyskie-drony-popali-po-azs-v-nikopole-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

Російські дрони поцілили у АЗС у місті Нікополі на Дніпропетровщині.

.

Про це сьогодні, 17 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці, — зазначив він.

Внаслідок російського удару: