Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Никополю, фото: Сергей Лысак

Российские дроны попали по АЗС в Никополе, есть пострадавшие (ФОТО)

17 мар 2024, 13:37
999

Російські дрони поцілили у АЗС у місті Нікополі на Дніпропетровщині.


.

Про це сьогодні, 17 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці, — зазначив він.

Внаслідок російського удару:

  • постраждали троє місцевих жителів — чоловіків віком 32, 43 та 67 років. Медики надали їм необхідну допомогу;
  • пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

Наслідки російського удару по Нікополю, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров