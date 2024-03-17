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Последствия российского удара по Никополю, фото: Сергей Лысак
Российские дроны попали по АЗС в Никополе, есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n193418-rossiyskie-drony-popali-po-azs-v-nikopole-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російські дрони поцілили у АЗС у місті Нікополі на Дніпропетровщині.
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Про це сьогодні, 17 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці, — зазначив він.
Внаслідок російського удару:
- постраждали троє місцевих жителів — чоловіків віком 32, 43 та 67 років. Медики надали їм необхідну допомогу;
- пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.
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