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Наслідки російського удару по Нікополю, фото: Сергій Лисак
Російські дрони поцілили по АЗС у Нікополі, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193418-rosiyski-drony-pocilyly-po-azs-u-nikopoli-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські дрони поцілили у АЗС у місті Нікополі на Дніпропетровщині.
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Про це сьогодні, 17 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці, — зазначив він.
Внаслідок російського удару:
- постраждали троє місцевих жителів — чоловіків віком 32, 43 та 67 років. Медики надали їм необхідну допомогу;
- пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.
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