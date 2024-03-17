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Ракурс
Наслідки російського удару по Нікополю, фото: Сергій Лисак

Російські дрони поцілили по АЗС у Нікополі, є постраждалі (ФОТО)

17 бер 2024, 13:37
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Російські дрони поцілили у АЗС у місті Нікополі на Дніпропетровщині.


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Про це сьогодні, 17 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці, — зазначив він.

Внаслідок російського удару:

  • постраждали троє місцевих жителів — чоловіків віком 32, 43 та 67 років. Медики надали їм необхідну допомогу;
  • пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

Наслідки російського удару по Нікополю, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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