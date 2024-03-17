Наслідки російського удару по Нікополю, фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n193418-rosiyski-drony-pocilyly-po-azs-u-nikopoli-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Російські дрони поцілили у АЗС у місті Нікополі на Дніпропетровщині.

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Про це сьогодні, 17 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці, — зазначив він.

Внаслідок російського удару: