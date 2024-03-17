Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне нанесли баллистический удар по Николаеву, фото: «Суспільне»

Два «прилета» баллистики произошли в Николаеве

17 мар 2024, 14:52
999

Російські загарбники сьогодні, 17 березня, завдали ударів балістикою по Миколаєву.


.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Олександр Сенкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Був прильот по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі, — зазначив Кім.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про двох постраждалих середньої тяжкості.

У кацапів 2 установки в тому місці. Відповідно 2 пуски — на перезарядку потрібен час їм, — додав він.

За інформацією Telegram-каналу «Николаевский Ванёк», удар було завдано ракетами «Іскандер-М», є постраждалі цивільні, а також пошкоджені будівлі та згорілі автомобілі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров