Два «прильоти» балістикою сталися у Миколаєві

Росіяни завдали балістичного удару по Миколаєву, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n193421-dva-pryloty-balistykou-stalysya-u-mykolaievi.html

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Російські загарбники сьогодні, 17 березня, завдали ударів балістикою по Миколаєву.

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Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Олександр Сенкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Був прильот по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі, — зазначив Кім.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про двох постраждалих середньої тяжкості.

У кацапів 2 установки в тому місці. Відповідно 2 пуски — на перезарядку потрібен час їм, — додав він.

За інформацією Telegram-каналу «Николаевский Ванёк», удар було завдано ракетами «Іскандер-М», є постраждалі цивільні, а також пошкоджені будівлі та згорілі автомобілі.