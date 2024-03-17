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Ракурс
Военный с протезированной рукой с нуля собирает FPV-дроны на собственной кухне

Боец с протезированной рукой после ранения собирает FPV-дроны на собственной кухне (ВИДЕО)

17 мар 2024, 20:40
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Український військовий з протезованою рукою з нуля збирає FPV-дрони на власній кухні.


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До лютого 2022 року Микола працював електриком. Після початку повномасштабного вторгнення чоловіка мобілізували в десантно-штурмову бригаду, він воював на Донецькому напрямку.

У січні 2023 року військовослужбовець отримав важке поранення. Праву руку врятувати не вдалося. Він проходив реабілітацію в США, де йому й встановили розумний біонічний протез Esper Hand.

Після цього Микола взявся за хобі — паяти і тепер займається FPV-дронами.

Протезованою рукою з нуля просто на кухні Микола збирає дрони, які знищують російську техніку та зберігають життя наших захисників і захисниць, — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У вільний час він лагодив павербанки та світильники.

У січні 2023 року Микола п’ять 5 годин пролежав поранений до моменту евакуації. Праву руку врятувати не вдалося.

Під час лікування в США Миколі встановили розумний біонічний протез Esper Hand, зроблений в Україні. Такий протез навчається та покращує керування з часом.

Тож Микола знову взявся за хобі — паяти. Щоправда, тепер чоловік займається не павербанками, а FPV-дронами. Протезованою рукою з нуля просто на кухні Микола збирає дрони, які знищують російську техніку та зберігають життя наших захисників і захисниць.

Источник: Ракурс


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