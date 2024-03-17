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Россиян на выборах в Амстердаме угостили блинами с лопаты
Россиян на выборах в Амстердаме угостили блинами с лопаты (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193438-rossiyan-na-vyborah-v-amsterdame-ugostili-blinami-s-lopaty-video.htmlРакурс
Росіян на виборах в Амстердамі пригостили млинцями з лопати.
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На виході з виборчої дільниці чоловік підійшов до російського подружжя з кількома млинцями на лопаті та сказав:
Спасібо, что проголосовалі! Может, блін с лопати?
Сьогодні я годував росіян блінами з лопати � pic.twitter.com/KzgTYssGPW— карайло �♀️ (@karaylo) March 17, 2024
На відео, яке опублікував в Х (Твіттер) користувач @karaylo, жінка взяла млинец і чемно подякувала. Її чоловік відмовився.
От що буває, коли маслєніца збігається з виборами путіна. Так щедро російських виборців під посольством рф в Амстердамі зустрів українець. Бути нікчемами це поклик, — підписав один з коментаторів автор.
Нагадаємо історія з млинцям з лопати — це алюзія на березень 2015 року, коли в російському Ставрополі під час святкувань масляної відвідувачів частували млинцями просто з лопат.
До речі, біля російського посольства в Амстердамі після початку повномасштабного вторгнення припаркували механічну шарманку, яка щодня з 6 до 23, на всю міць безкінечно грала гімн України.
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