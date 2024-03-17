Росіян на виборах в Амстердамі пригостили млинцями з лопати

https://racurs.ua/ua/n193438-rosiyan-na-vyborah-v-amsterdami-prygostyly-mlyncyamy-z-lopaty-video.html

Ракурс

Росіян на виборах в Амстердамі пригостили млинцями з лопати.

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На виході з виборчої дільниці чоловік підійшов до російського подружжя з кількома млинцями на лопаті та сказав:

Спасібо, что проголосовалі! Может, блін с лопати?

Сьогодні я годував росіян блінами з лопати � pic.twitter.com/KzgTYssGPW — карайло �‍♀️ (@karaylo) March 17, 2024

На відео, яке опублікував в Х (Твіттер) користувач @karaylo, жінка взяла млинец і чемно подякувала. Її чоловік відмовився.

От що буває, коли маслєніца збігається з виборами путіна. Так щедро російських виборців під посольством рф в Амстердамі зустрів українець. Бути нікчемами це поклик, — підписав один з коментаторів автор.

Нагадаємо історія з млинцям з лопати — це алюзія на березень 2015 року, коли в російському Ставрополі під час святкувань масляної відвідувачів частували млинцями просто з лопат.

До речі, біля російського посольства в Амстердамі після початку повномасштабного вторгнення припаркували механічну шарманку, яка щодня з 6 до 23, на всю міць безкінечно грала гімн України.