Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обстрел пожарной части в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Оккупанты атаковали ракетой пожарную часть в Харьковской области (ФОТО)

18 мар 2024, 08:20
999

Ракетний удар по пожежній частині в Харківській області був завданий армією рф.


.

Уночі 18 березня окупанти спрямували ракету на пожежну частину прикордонного населеного пункту. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини — вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасад. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

На момент обстрілу на чергуванні перебували 11 рятувальників. Один із низ постраждав — водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу отримав травму руки. Медичну допомогу йому надали на місці.

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 7 березня росіяни атакували «Шахедами» навчальний полігон одного з навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров