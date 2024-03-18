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Ракурс
Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Окупанти атакували ракетою пожежну частину на Харківщині (ФОТО)

18 бер 2024, 08:20
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Ракетний удар по пожежній частині в Харківській області був завданий армією рф.


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Уночі 18 березня окупанти спрямували ракету на пожежну частину прикордонного населеного пункту. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини — вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасад. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

На момент обстрілу на чергуванні перебували 11 рятувальників. Один із низ постраждав — водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу отримав травму руки. Медичну допомогу йому надали на місці.

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 7 березня росіяни атакували «Шахедами» навчальний полігон одного з навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу.

Джерело: Ракурс


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