Обстріл пожежної частини на Харківщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n193439-okupanty-atakuvaly-raketou-pojejnu-chastynu-na-harkivschyni-foto.html

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Ракетний удар по пожежній частині в Харківській області був завданий армією рф.

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Уночі 18 березня окупанти спрямували ракету на пожежну частину прикордонного населеного пункту. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини — вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасад. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

На момент обстрілу на чергуванні перебували 11 рятувальників. Один із низ постраждав — водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу отримав травму руки. Медичну допомогу йому надали на місці.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня росіяни атакували «Шахедами» навчальний полігон одного з навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу.