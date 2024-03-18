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ПВО сбивало российские «Шахеды» в девяти областях. Фото: ОП

Российские «Шахеды» ночью сбивали в девяти областях Украины

18 мар 2024, 09:19
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Російську атаку з повітря у ніч на 18 березня відбивали українські військові.


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Вчора противник атакував територію Харківської області п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а дві керовані авіаційні ракети Х-59 спрямував по Сумщині. А 22 ударні безпілотники типу Shahed були запущені з російського Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони й засоби радіоелектронної боротьби.

Загалом українським військовим вдалося збити 17 російських безпілотників. «Шахеди» збивали у межах Київської, Хмельницької, Рівненської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької та Запорізької областей.

Нагадаємо, 17 березня армія рф вдарила по Миколаєву двома ракетами «Іскандер-М» з Криму. Ворог використав тактику, ідентичну попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

Источник: Ракурс


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