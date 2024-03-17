Російські нацисти вдарили по Миколаєву двома «Іскандерами» з Криму

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Російські нацисти вдарили по Миколаєву двома ракетами «Іскандер-М» з Криму.

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Про це повідомили 17 березня у Силах оборони Півдня.

Пошкоджено будинки, згоріли та пошкоджені автівки й обʼєкт інфраструктури.

Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надали домедичну допомогу, після чого госпіталізували.

Росіяни використали тактику, ідентичну попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

До 18.00 кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до шести.

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджений будинок Галини. На момент влучання в оселі жінки були двоє дітей, їх вкладали спати.

Російська армія вдень двічі вдарила по місту, попередньо, балістичною зброєю. Пошкоджені обʼєкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. Шестеро людей отримали поранення, уточнили в МВС.