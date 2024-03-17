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Російські нацисти вдарили по Миколаєву двома «Іскандерами» з Криму
Російські нацисти вдарили по Миколаєву двома «Іскандерами» з Криму (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193430-rosiyski-nacysty-vdaryly-po-mykolaievu-dvoma-iskanderamy-z-krymu-foto.htmlРакурс
Російські нацисти вдарили по Миколаєву двома ракетами «Іскандер-М» з Криму.
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Про це повідомили 17 березня у Силах оборони Півдня.
Пошкоджено будинки, згоріли та пошкоджені автівки й обʼєкт інфраструктури.
Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надали домедичну допомогу, після чого госпіталізували.
Росіяни використали тактику, ідентичну попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.
До 18.00 кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до шести.
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджений будинок Галини. На момент влучання в оселі жінки були двоє дітей, їх вкладали спати.
Російська армія вдень двічі вдарила по місту, попередньо, балістичною зброєю. Пошкоджені обʼєкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. Шестеро людей отримали поранення, уточнили в МВС.
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