«Шахеды» атаковали промышленные объекты в Кировоградской области. Фото:

https://racurs.ua/n193442-ataka-dronov-budi-prilety-na-kirovogradschine-i-razrusheniya-v-hmelnickoy-oblasti.html

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Російські «Шахеди» в Кіровоградській області влучили по промислових об'єктах регіону.

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Зокрема, на території Світловодської міської територіальної громади зафіксовано прильоти по об'єктах промисловості. На щастя, обійшлося без жертв. Про це голова Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцький повідомив у Facebook.

Голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив деталі атаки. У соцмережах він зазначив, що внаслідок атаки «Шахедів» в Олександрійському районі були пошкоджені приватні промислові об'єкти, а також житлові будинки навколо. Вибухова хвиля вибила в будинках вікна та побила дахи уламками.

А в Кривому Розі уламки збитих російських дронів впали на п’ятиповерхівку, це спричинило пожежу. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що всі квартири не пошкоджені, ніхто не постраждав. У Криворізькому районі оборонці неба збили два «Шахеди».

У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги сили ППО знешкодили один ворожий безпілотник. Керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook зазначив, що пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки дронів постраждала жінка, її госпіталізували.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона у ніч на 18 березня знищила 17 ударних безпілотників. «Шахеди» збивали у дев’яти областях. Загалом росіяни запускали 22 ударні БПЛА.