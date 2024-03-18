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ВСУ два дня отражали штурмы врага возле Новомихайловки. Фото:
Десантники ВСУ два дня отражали штурмы врага возле Новомихайловки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193444-desantniki-vsu-dva-dnya-otrajali-shturmy-vraga-vozle-novomihaylovki-video.htmlРакурс
Штурми російських окупантів у районі Новомихайлівки були зупинені.
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Загарбників на цій ділянці фронту потужним вогнем зустріли Таврійські десантники. Упродовж двох днів бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбивали російські атаки. Про це 18 березня командування Десантно-штурмових військ повідомило у Facebook.
Ворожа техніка — спалена, російська піхота — знищена. Так закінчились чергові штурми окупантів у районі Новомихайлівки, де загарбників «тепло» зустріли Таврійські десантники, — наголосили командування ДШВ.
Під час цих боїв були повністю знищені три російські танки, а шість — пошкоджені. Також були спалені чотири бойові броньовані машини ворога. Окупантів, що дивом вціліли, влучними скидами подобивали оператори дронів.
Нагадаємо, 10 березня 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила черговий російський штурм у районі Новомихайлівки. Спроба прориву завершилася для окупантів повним фіаско. Українська десантура знищила всю піхоту, а бронетехніка залишилася горіти у полі.
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