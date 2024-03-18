ЗСУ два дні відбивали штурми ворога біля Новомихайлівки. Фото:

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Ракурс

Штурми російських окупантів у районі Новомихайлівки були зупинені.

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Загарбників на цій ділянці фронту потужним вогнем зустріли Таврійські десантники. Упродовж двох днів бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбивали російські атаки. Про це 18 березня командування Десантно-штурмових військ повідомило у Facebook.

Ворожа техніка — спалена, російська піхота — знищена. Так закінчились чергові штурми окупантів у районі Новомихайлівки, де загарбників «тепло» зустріли Таврійські десантники, — наголосили командування ДШВ.

Під час цих боїв були повністю знищені три російські танки, а шість — пошкоджені. Також були спалені чотири бойові броньовані машини ворога. Окупантів, що дивом вціліли, влучними скидами подобивали оператори дронів.

Нагадаємо, 10 березня 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила черговий російський штурм у районі Новомихайлівки. Спроба прориву завершилася для окупантів повним фіаско. Українська десантура знищила всю піхоту, а бронетехніка залишилася горіти у полі.