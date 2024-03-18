Сенатор Линдси Грэм в Киеве. Фото: посольство США

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Сенатор США від Південної Кароліни Ліндсі Грем прибув до України.

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У понеділок, 18 березня, Грем приїхав до Києва з робочим візитом. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з росією. Про це посольство Сполучених Штатів Америки в Україні повідомило у Telegram.

Як відомо, Ліндсі Грем — представник Республіканської партії, старший сенатор США від штату Південна Кароліна. З початку повномасштабного вторгнення рф він не вперше відвідує Україну.

Грем відомий своєю активною підтримкою України. Він неодноразово закликав визнати росію країною спонсором тероризму, навіть пропонував російським військовим ліквідувати диктатора володимира путіна.

Також американський сенатор наголошував, що вибори в Україні у 2024 році мають відбутися, навіть в умовах війни. Крім того, наголошував, що пропозиція Дональда Трампа надати допомогу Україні «в кредит» допоможе розблокувати Палату представників США.

Нагадаємо, 8 березня міністр клімату Фінляндії Кай Мюккянен побував у Києві, щоб обговорити шкоду, завдану війною довкіллю, енергетичну ситуацію в Україні та підтримку Фінляндії у відновленні України та допомогу українському енергетичному сектору.