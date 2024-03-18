Снайперы ССО превратили в «груз 200» группу россиян. Фото:

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Ракурс

Українські снайпери вночі знищили групу військовослужбовців Збройних сил росії.

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На Херсонському напрямку під час спостереження за позиціями окупантів воїни 73-го морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого помітили рух зі сторони противника й одразу відкрили вогонь. Про це командування Сил спеціальних операцій 18 березня повідомило у Facebook.

Зазначається, що снайперам ССО вдалося знищити шістьох ворожих солдатів.

Нагадаємо, снайпер 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував близько 15 російських загарбників, які намагалися атакувати позиції Сил оборони України. Зробив він це зі звичайної гвинтівки, але за допомогою дрона.