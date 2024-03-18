Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Снайпери ССО перетворили на «вантаж 200» групу росіян. Фото:

Снайпери ССО перетворили на «вантаж 200» групу росіян (ВІДЕО)

18 бер 2024, 14:49
999

Українські снайпери вночі знищили групу військовослужбовців Збройних сил росії.


.

На Херсонському напрямку під час спостереження за позиціями окупантів воїни 73-го морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого помітили рух зі сторони противника й одразу відкрили вогонь. Про це командування Сил спеціальних операцій 18 березня повідомило у Facebook.

Зазначається, що снайперам ССО вдалося знищити шістьох ворожих солдатів.

Нагадаємо, снайпер 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував близько 15 російських загарбників, які намагалися атакувати позиції Сил оборони України. Зробив він це зі звичайної гвинтівки, але за допомогою дрона.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів