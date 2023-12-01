12 рашистів за годину - снайпери Сил спецоперацій показали нічну роботу по ворогу (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n189896-12-rashystiv-za-godynu-snaypery-syl-specoperaciy-pokazaly-nichnu-robotu-po-vorogu-video.html

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Снайпери Сил спецоперацій показали нічну роботу по ворогу. Бійці ССО працюють на найскладніших ділянках фронту, цього разу йдеться про Авдіївський напрямок.

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Там лише за годину снайпери Сил спеціальних операцій знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення

Снайперські пари працювали на дистанції від 920 до 1 тис. 170 метрів.

Україна у 2023 році встановила новий світовий снайперський рекорд із підтвердженою дальністю ураження цілі 3800 метрів. Попередній рекорд належав канадському снайперу, який уразив ціль у Іраку із відстані 3540 метрів.

Відзначимо, що четверте місце також посідає Україна із пострілом на відстань у 2710 метрів, який було зроблено у 2022 році.