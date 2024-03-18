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Профильный комитет Рады продолжает рассмотрение мобилизационного законопроекта, фото: «Корреспондент.нет»
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прискорить розгляд правок до законопроекту про мобілізацію.
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Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Комітет з питань оборони вирішив прискорити процес по законопроекту про мобілізацію (я так розумію найбільш популярна частина буде розглядатися) і завтра на засіданні пройде майже 1300 правок (з 875 по 2104), — зазначив він.
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