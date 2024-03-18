Профільний комітет Ради продовжує розгляд мобілізаційного законопроекту, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/ua/n193454-profilnyy-komitet-rady-pryskoryt-rozglyad-pravok-do-zakonoproektu-pro-mobilizaciu-nardep.html

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прискорить розгляд правок до законопроекту про мобілізацію.

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Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.