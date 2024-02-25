Зеленський пояснив важливість нового закону про мобілізацію. Фото: ОП

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Закон про мобілізацію в Україні змінюють, що нинішній документ не відповідає сьогоднішнім реаліям.

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Старий закон був ухвалений ще задовго до початку повномасштабної війни. Змін до цього закону вимагає Міністерство оборони та самі військові. Документ покликаний вирішити низку важливих питань. Про це президент Володимир Зеленський заявив 25 лютого під час прес-конференції на форумі «Україна. Рік 2024».

Вони пов’язані з тим, що не вирішені деякі питання, такі як питання строковиків, ротацій, удосконалених відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренувань. Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни і здебільшого не відповідає реаліям війни, — зазначив він.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про мобілізацію у тому вигляді, який 30 січня повторно запропонував Кабінет міністрів України. До другого читання у документ внесли тисячі правок.

Проект закону передбачає, зокрема, передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років, а також виключення з переліку висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) категорії «обмежено придатний». Усі, хто має такий статус, будуть зобов’язані ще раз пройти військово-лікарську комісію і мають бути визнані або придатними, або непридатними для служби.