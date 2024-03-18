Назначен новый спикер Воздушных сил ВСУ

Назначен новый спикер Воздушных сил ВСУhttps://racurs.ua/n193461-naznachen-novyy-spiker-vozdushnyh-sil-vsu.htmlРакурс
Новим начальником служби зв’язків із громадськістю Повітряних сил ЗСУ став Ілля Євлаш, який був спікером східного угруповання військ.
Раніше цю посаду обіймав Юрій Ігнат. Про це сьогодні, 18 березня, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.
Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та прес-службу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».