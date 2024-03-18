Назначен новый спикер Воздушных сил ВСУ

Илья Евлаш, фото: Воздушные силы

https://racurs.ua/n193461-naznachen-novyy-spiker-vozdushnyh-sil-vsu.html

Ракурс

Новим начальником служби зв’язків із громадськістю Повітряних сил ЗСУ став Ілля Євлаш, який був спікером східного угруповання військ.

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Раніше цю посаду обіймав Юрій Ігнат. Про це сьогодні, 18 березня, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та прес-службу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».