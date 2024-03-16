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Юрий Игнат покидает пост спикера ПС ВСУ. Фото: Николай Олещук в Telegram
Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУhttps://racurs.ua/n193405-ignata-uvolili-s-doljnosti-spikera-vozdushnyh-sil-vsu.htmlРакурс
Юрій Ігнат звільнений з посади речника Повітряних сил ЗСУ.
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Офіцер залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку. Про це командувач ПС Збройних сил України Микола Олещук 16 березня повідомив у Telegram.
За його словами, з початку повномасштабного російського вторгнення він особисто дякував Ігнату усього двічі на рік — на День народження та професійне свято. Висловлював подяки за величезний обсяг роботи, а головне — за результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті.
Олещук нагадав, Ігнат отримав заслужену державну нагороду від президента України Володимира Зеленського.
Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! — написав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ, натомість призначивши на цю посаду Юрія Содоля. Наєв був командувачем Об'єднаних сил з 27 березня 2020 року.
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