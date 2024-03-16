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Ракурс
Юрій Ігнат залишає посаду речника ПС ЗСУ. Фото: Микола Олещук у Telegram

Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ

16 бер 2024, 20:50
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Юрій Ігнат звільнений з посади речника Повітряних сил ЗСУ.


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Офіцер залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку. Про це командувач ПС Збройних сил України Микола Олещук 16 березня повідомив у Telegram.

За його словами, з початку повномасштабного російського вторгнення він особисто дякував Ігнату усього двічі на рік — на День народження та професійне свято. Висловлював подяки за величезний обсяг роботи, а головне — за результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті.

Олещук нагадав, Ігнат отримав заслужену державну нагороду від президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! — написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ, натомість призначивши на цю посаду Юрія Содоля. Наєв був командувачем Об'єднаних сил з 27 березня 2020 року.

Джерело: Ракурс


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