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Три человека погибли на Херсонщине, пытаясь разобрать дрон. Фото: ГПСУ
Три человека пытались разобрать дрон на Херсонщине — все погиблиhttps://racurs.ua/n193478-tri-cheloveka-pytalis-razobrat-dron-na-hersonschine-vse-pogibli.htmlРакурс
Трагедія в Херсонській області сталася через російське озброєння.
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У селі Львове Бериславського району троє місцевих мешканців знайшли дрон з нерозірваним боєприпасом. Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли ворожий БПЛА додому, де спробували розібрати. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
Пристрій здетонував і прогримів вибух. Всі троє селян були тяжко поранені. Їх забрала швидка, але чоловіки померли дорогою до лікарні.
У ДСНС наголосили, що категорично забороняється брати до рук підозрілі чи вибухонебезпечні предмети. Якщо ж помітили боєприпас, то негайно відійдіть на безпечну відстань (до 100 м) та телефонуйте 101.
Нагадаємо, 8 березня в селі Широка Балка Станіславської громади під час обробітку землі тракторист натрапив на вибуховий пристрій, який залишили російські окупанти. Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув.
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