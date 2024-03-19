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Ракурс
Троє людей загинуло на Херсонщині, намагаючись розібрати дрон. Фото: ДПСУ

Троє осіб намагалися розібрати дрон на Херсонщині — всі загинули

19 бер 2024, 12:49
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Трагедія в Херсонській області сталася через російське озброєння.


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У селі Львове Бериславського району троє місцевих мешканців знайшли дрон з нерозірваним боєприпасом. Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли ворожий БПЛА додому, де спробували розібрати. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Пристрій здетонував і прогримів вибух. Всі троє селян були тяжко поранені. Їх забрала швидка, але чоловіки померли дорогою до лікарні.

У ДСНС наголосили, що категорично забороняється брати до рук підозрілі чи вибухонебезпечні предмети. Якщо ж помітили боєприпас, то негайно відійдіть на безпечну відстань (до 100 м) та телефонуйте 101.

Нагадаємо, 8 березня в селі Широка Балка Станіславської громади під час обробітку землі тракторист натрапив на вибуховий пристрій, який залишили російські окупанти. Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув.

Джерело: Ракурс


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