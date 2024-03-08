Фермер підірвався на російській міні в Херсонській області. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n193122-traktoryst-pidirvavsya-na-rosiyskiy-mini-v-hersonskiy-oblasti-foto.html

Ракурс

Фермер підірвався на російській міні в Херсонській області

.

У п’ятницю, 8 березня, близько 10.30 в селі Широка Балка Станіславської громади під час обробітку землі тракторист натрапив на вибуховий пристрій, який залишили російські окупанти. Про це повідомила прокуратура Херсонської області.

Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув. Поліцейські та прокурори здійснюють першочергові слідчі дії. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, напередодні в Херсонській області від вибуху російської міни також вже постраждав. У селі Миролюбівка на вибуховий пристрій наїхав трактор, внаслідок цього був поранений 60-річний чоловік.