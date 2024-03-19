Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Германия анонсировала пакет помощи для Украины на 500 млн евро

Германия анонсировала пакет помощи для Украины на 500 млн евро

19 мар 2024, 15:51
999

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро.


.

Борис Пісторіус у спілкуванні зі ЗМІ в рамках зустрічі формату «Рамштайн», яка відбувається сьогодні, заявив про постачання 10 тис. артснарядів зі складів Бундесверу, 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів, повідомила Tagesschau.

Також повідомляється, що пакет включає 180 тисяч артилерійських снарядів, які є частиною чеської ініціативи з купівлі для України 800 тисяч боєприпасів. Поставки планують розпочати вже цього літа, тобто приблизно за 2—3 місяці.

Крім того, раніше у Німеччині було замовлено ще 100 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, поставки яких планують почати в цьому році.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров