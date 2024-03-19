Німеччина анонсувала пакет допомоги для України на 500 млн євро

https://racurs.ua/ua/n193484-nimechchyna-anonsuvala-paket-dopomogy-dlya-ukrayiny-na-500-mln-ievro.html

Ракурс

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро.

.

Борис Пісторіус у спілкуванні зі ЗМІ в рамках зустрічі формату «Рамштайн», яка відбувається сьогодні, заявив про постачання 10 тис. артснарядів зі складів Бундесверу, 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів, повідомила Tagesschau.

Також повідомляється, що пакет включає 180 тисяч артилерійських снарядів, які є частиною чеської ініціативи з купівлі для України 800 тисяч боєприпасів. Поставки планують розпочати вже цього літа, тобто приблизно за 2—3 місяці.

Крім того, раніше у Німеччині було замовлено ще 100 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, поставки яких планують почати в цьому році.