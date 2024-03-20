В Польше проходят акции по блокированию границы, фото: «Бабель»

https://racurs.ua/n193507-polskie-protestuuschie-nachali-blokirovat-dvijenie-avtobusov-v-punkte-propuska-medika-shegini.html

Ракурс

У пункті пропуску «Медика — Шегині» на польсько-українському кордоні розпочалося блокування руху автобусів.

.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11.10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», — вказано в повідомленні.

За інформацією ДПСУ, протестувальники планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.

Про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо, — наголошують у ДПСУ. — Просимо перевізників та громадян врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок!

За повідомленнями польських ЗМІ, сьогодні у багатьох регіонах країни, включно з найбільшими містами, заплановані понад півтисячі офіційних демонстрацій, у яких очікується участь понад 70 тис. фермерів, котрі протестують проти: