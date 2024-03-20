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В Польше проходят акции по блокированию границы, фото: «Бабель»
Польские протестующие начали блокировать движение автобусов в пункте пропуска «Медика — Шегини»https://racurs.ua/n193507-polskie-protestuuschie-nachali-blokirovat-dvijenie-avtobusov-v-punkte-propuska-medika-shegini.htmlРакурс
У пункті пропуску «Медика — Шегині» на польсько-українському кордоні розпочалося блокування руху автобусів.
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Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11.10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», — вказано в повідомленні.
За інформацією ДПСУ, протестувальники планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.
Про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо, — наголошують у ДПСУ. — Просимо перевізників та громадян врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок!
За повідомленнями польських ЗМІ, сьогодні у багатьох регіонах країни, включно з найбільшими містами, заплановані понад півтисячі офіційних демонстрацій, у яких очікується участь понад 70 тис. фермерів, котрі протестують проти:
- Європейського «зеленого» курсу;
- імпорту агропродовольчої продукції з України;
- обмеження розведення тварин у Польщі;
- «драматичної ситуації» у сільському господарстві.