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Ракурс
У Польщі тривають акції з блокування кордону, фото: «Бабель»

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів у пункті пропуску «Медика — Шегині»

20 бер 2024, 13:04
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У пункті пропуску «Медика — Шегині» на польсько-українському кордоні розпочалося блокування руху автобусів.


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Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11.10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», — вказано в повідомленні.

За інформацією ДПСУ, протестувальники планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.

Про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо, — наголошують у ДПСУ. — Просимо перевізників та громадян врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок!

За повідомленнями польських ЗМІ, сьогодні у багатьох регіонах країни, включно з найбільшими містами, заплановані понад півтисячі офіційних демонстрацій, у яких очікується участь понад 70 тис. фермерів, котрі протестують проти:

  • Європейського «зеленого» курсу;
  • імпорту агропродовольчої продукції з України;
  • обмеження розведення тварин у Польщі;
  • «драматичної ситуації» у сільському господарстві.

Джерело: Ракурс


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