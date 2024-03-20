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Ракурс
Нидерланды закупят боеприпасы для украинских F-16 на 150 млн евро

Нидерланды закупят боеприпасы для украинских F-16 на 150 млн евро

20 мар 2024, 21:43
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Нідерланди закуплять боєприпаси для українських винищувачів F-16 на 150 млн євро


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Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на розвідувальні безпілотники для України на суму 200 млн євро.

Таким чином, всього Нідерланди виділять 350 мільйонів євро на військову підтримку України. Про це повідомила в мережі Х міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.

19 березня на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» Нідерланди підтвердили постійну підтримку України. А 20 березня Оллонгрен прибула з візитом до України. Тут вона відвідала Дніпро та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, розповіли в Офісі президента.

Нідерланди передадуть Україні перші американські винищувачі F-16 у другій половині 2024 року

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Оллонгрен за підсумками її візиту до України.

Источник: Ракурс


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