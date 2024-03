Нидерланды закупят боеприпасы для украинских F-16 на 150 млн евро

Нідерланди закуплять боєприпаси для українських винищувачів F-16 на 150 млн євро

.

Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на розвідувальні безпілотники для України на суму 200 млн євро.

At yesterday’s #UDCG meeting The Netherlands reiterated our ongoing support for ��.



➡️ We will procure €150 million worth of munition for Ukraine’s #F16 jets, directly from the industry. (½)