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Нідерланди закуплять боєприпаси для українських F-16 на 150 млн євро
Нідерланди закуплять боєприпаси для українських F-16 на 150 млн євроhttps://racurs.ua/ua/n193530-niderlandy-zakuplyat-boieprypasy-dlya-ukrayinskyh-f-16-na-150-mln-ievro.htmlРакурс
Нідерланди закуплять боєприпаси для українських винищувачів F-16 на 150 млн євро
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Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на розвідувальні безпілотники для України на суму 200 млн євро.
At yesterday’s #UDCG meeting The Netherlands reiterated our ongoing support for ��.— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) March 20, 2024
➡️ We will procure €150 million worth of munition for Ukraine’s #F16 jets, directly from the industry. (½)
Таким чином, всього Нідерланди виділять 350 мільйонів євро на військову підтримку України. Про це повідомила в мережі Х міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.
19 березня на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» Нідерланди підтвердили постійну підтримку України. А 20 березня Оллонгрен прибула з візитом до України. Тут вона відвідала Дніпро та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, розповіли в Офісі президента.
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Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Оллонгрен за підсумками її візиту до України.