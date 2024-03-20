Обстрел Харькова: все жертвы россиян гражданские, скорость ракеты в момент попадания могла быть более 1 тыс. км в час

https://racurs.ua/n193531-obstrel-harkova-vse-jertvy-rossiyan-grajdanskie-skorost-rakety-v-moment-popadaniya-mogla-byt.html

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Усі жертви денного обстрілу Харкова 20 березня цивільні.

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Про це повідомив у соцмережах начальник слідчого департаменту Харківського обласного управління поліції Сергій Болвінов.

Ми відібрали зразки ДНК всіх п’яти тіл, криміналісти працюватимуть всю ніч. Маємо встановити та порівняти з тими зразками, які надали родичі ймовірних жертв. Попередньо загиблі — це двоє жінок та троє чоловіків, — написав Болвінов.

Загалом в будівлі на момент обстрілу було 65 людей, семеро отримали поранення. Двоє з них — у важкому стані, ще четверо теж у лікарні.

Продовжуємо збирати інформацію. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину, — повідомив слідчий.

Нагадаємо, росіяни обстріляли підприємство у Харкові протикорабельною ракетою Х-35.