Обстріл Харкова: усі жертви росіян - цивільні, швидкість ракети у момент влучання могла бути понад 1 тис. км за годину

https://racurs.ua/ua/n193531-obstril-harkova-usi-jertvy-rosiyan-cyvilni-shvydkist-rakety-u-moment-vluchannya-mogla-buty.html

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Усі жертви денного обстрілу Харкова 20 березня цивільні.

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Про це повідомив у соцмережах начальник слідчого департаменту Харківського обласного управління поліції Сергій Болвінов.

Ми відібрали зразки ДНК всіх п’яти тіл, криміналісти працюватимуть всю ніч. Маємо встановити та порівняти з тими зразками, які надали родичі ймовірних жертв. Попередньо загиблі — це двоє жінок та троє чоловіків, — написав Болвінов.

Загалом в будівлі на момент обстрілу було 65 людей, семеро отримали поранення. Двоє з них — у важкому стані, ще четверо теж у лікарні.

Продовжуємо збирати інформацію. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину, — повідомив слідчий.

Нагадаємо, росіяни обстріляли підприємство у Харкові протикорабельною ракетою Х-35.